MTN: Vail Resorts Inc
149.12 USD 0.27 (0.18%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MTN de hoy ha cambiado un 0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 147.56, mientras que el máximo ha alcanzado 152.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vail Resorts Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MTN News
Rango diario
147.56 152.63
Rango anual
129.85 199.45
- Cierres anteriores
- 148.85
- Open
- 149.25
- Bid
- 149.12
- Ask
- 149.42
- Low
- 147.56
- High
- 152.63
- Volumen
- 1.292 K
- Cambio diario
- 0.18%
- Cambio mensual
- -8.25%
- Cambio a 6 meses
- -5.99%
- Cambio anual
- -14.64%
