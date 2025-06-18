통화 / MTN
MTN: Vail Resorts Inc
146.84 USD 4.11 (2.72%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MTN 환율이 오늘 -2.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 146.61이고 고가는 151.50이었습니다.
Vail Resorts Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTN News
일일 변동 비율
146.61 151.50
년간 변동
129.85 199.45
- 이전 종가
- 150.95
- 시가
- 151.31
- Bid
- 146.84
- Ask
- 147.14
- 저가
- 146.61
- 고가
- 151.50
- 볼륨
- 948
- 일일 변동
- -2.72%
- 월 변동
- -9.65%
- 6개월 변동
- -7.43%
- 년간 변동율
- -15.95%
