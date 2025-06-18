KurseKategorien
MTN: Vail Resorts Inc

150.95 USD 1.83 (1.23%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MTN hat sich für heute um 1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 148.75 bis zu einem Hoch von 151.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vail Resorts Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
148.75 151.44
Jahresspanne
129.85 199.45
Vorheriger Schlusskurs
149.12
Eröffnung
149.78
Bid
150.95
Ask
151.25
Tief
148.75
Hoch
151.44
Volumen
703
Tagesänderung
1.23%
Monatsänderung
-7.12%
6-Monatsänderung
-4.84%
Jahresänderung
-13.59%
