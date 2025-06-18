Währungen / MTN
MTN: Vail Resorts Inc
150.95 USD 1.83 (1.23%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MTN hat sich für heute um 1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 148.75 bis zu einem Hoch von 151.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vail Resorts Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
148.75 151.44
Jahresspanne
129.85 199.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 149.12
- Eröffnung
- 149.78
- Bid
- 150.95
- Ask
- 151.25
- Tief
- 148.75
- Hoch
- 151.44
- Volumen
- 703
- Tagesänderung
- 1.23%
- Monatsänderung
- -7.12%
- 6-Monatsänderung
- -4.84%
- Jahresänderung
- -13.59%
