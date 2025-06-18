Devises / MTN
MTN: Vail Resorts Inc
146.84 USD 4.11 (2.72%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MTN a changé de -2.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 146.61 et à un maximum de 151.50.
Suivez la dynamique Vail Resorts Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MTN Nouvelles
Range quotidien
146.61 151.50
Range Annuel
129.85 199.45
- Clôture Précédente
- 150.95
- Ouverture
- 151.31
- Bid
- 146.84
- Ask
- 147.14
- Plus Bas
- 146.61
- Plus Haut
- 151.50
- Volume
- 948
- Changement quotidien
- -2.72%
- Changement Mensuel
- -9.65%
- Changement à 6 Mois
- -7.43%
- Changement Annuel
- -15.95%
20 septembre, samedi