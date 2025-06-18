FiyatlarBölümler
MTN: Vail Resorts Inc

146.84 USD 4.11 (2.72%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MTN fiyatı bugün -2.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 146.61 ve Yüksek fiyatı olarak 151.50 aralığında işlem gördü.

Vail Resorts Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
146.61 151.50
Yıllık aralık
129.85 199.45
Önceki kapanış
150.95
Açılış
151.31
Satış
146.84
Alış
147.14
Düşük
146.61
Yüksek
151.50
Hacim
948
Günlük değişim
-2.72%
Aylık değişim
-9.65%
6 aylık değişim
-7.43%
Yıllık değişim
-15.95%
21 Eylül, Pazar