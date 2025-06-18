Валюты / MTN
MTN: Vail Resorts Inc
148.85 USD 1.85 (1.26%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MTN за сегодня изменился на 1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 147.75, а максимальная — 150.79.
Следите за динамикой Vail Resorts Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
147.75 150.79
Годовой диапазон
129.85 199.45
- Предыдущее закрытие
- 147.00
- Open
- 148.05
- Bid
- 148.85
- Ask
- 149.15
- Low
- 147.75
- High
- 150.79
- Объем
- 1.040 K
- Дневное изменение
- 1.26%
- Месячное изменение
- -8.41%
- 6-месячное изменение
- -6.16%
- Годовое изменение
- -14.80%
