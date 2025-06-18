КотировкиРазделы
Валюты / MTN
MTN: Vail Resorts Inc

148.85 USD 1.85 (1.26%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MTN за сегодня изменился на 1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 147.75, а максимальная — 150.79.

Дневной диапазон
147.75 150.79
Годовой диапазон
129.85 199.45
Предыдущее закрытие
147.00
Open
148.05
Bid
148.85
Ask
149.15
Low
147.75
High
150.79
Объем
1.040 K
Дневное изменение
1.26%
Месячное изменение
-8.41%
6-месячное изменение
-6.16%
Годовое изменение
-14.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.