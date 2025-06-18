货币 / MTN
MTN: Vail Resorts Inc
150.07 USD 1.22 (0.82%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MTN汇率已更改0.82%。当日，交易品种以低点150.03和高点151.03进行交易。
关注Vail Resorts Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MTN新闻
日范围
150.03 151.03
年范围
129.85 199.45
- 前一天收盘价
- 148.85
- 开盘价
- 150.86
- 卖价
- 150.07
- 买价
- 150.37
- 最低价
- 150.03
- 最高价
- 151.03
- 交易量
- 72
- 日变化
- 0.82%
- 月变化
- -7.66%
- 6个月变化
- -5.39%
- 年变化
- -14.10%
