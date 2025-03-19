通貨 / MTA
MTA: Metalla Royalty & Streaming Ltd
5.59 USD 0.06 (1.08%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MTAの今日の為替レートは、1.08%変化しました。日中、通貨は1あたり5.43の安値と5.59の高値で取引されました。
Metalla Royalty & Streaming Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MTA News
1日のレンジ
5.43 5.59
1年のレンジ
2.45 5.93
- 以前の終値
- 5.53
- 始値
- 5.50
- 買値
- 5.59
- 買値
- 5.89
- 安値
- 5.43
- 高値
- 5.59
- 出来高
- 1.016 K
- 1日の変化
- 1.08%
- 1ヶ月の変化
- 1.08%
- 6ヶ月の変化
- 94.77%
- 1年の変化
- 77.46%
