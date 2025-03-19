Валюты / MTA
MTA: Metalla Royalty & Streaming Ltd
5.46 USD 0.13 (2.33%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MTA за сегодня изменился на -2.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.46, а максимальная — 5.70.
Следите за динамикой Metalla Royalty & Streaming Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MTA
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Is Metalla Royalty & Streaming (MTA) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - June 2025 Report
- METALLA PUBLISHES 2025 ASSET HANDBOOK AND ANNUAL LETTER TO SHAREHOLDERS
- METALLA ANNOUNCES REVOLVING CREDIT FACILITY OF UP TO $75 MILLION AND RETIREMENT OF BEEDIE FACILITY
- BMO Capital upgrades Metalla Royalty stock rating on improved outlook
- METALLA ANNOUNCES VOTING RESULTS FROM ANNUAL GENERAL MEETING
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - The May Report
- METALLA REPORTS PORTFOLIO UPDATES
- US judge to hold hearing on New York bid to bar Trump from killing congestion pricing program
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies: The March Report
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies: The February Report
Дневной диапазон
5.46 5.70
Годовой диапазон
2.45 5.93
- Предыдущее закрытие
- 5.59
- Open
- 5.55
- Bid
- 5.46
- Ask
- 5.76
- Low
- 5.46
- High
- 5.70
- Объем
- 842
- Дневное изменение
- -2.33%
- Месячное изменение
- -1.27%
- 6-месячное изменение
- 90.24%
- Годовое изменение
- 73.33%
