MTA: Metalla Royalty & Streaming Ltd

5.46 USD 0.13 (2.33%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MTA за сегодня изменился на -2.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.46, а максимальная — 5.70.

Следите за динамикой Metalla Royalty & Streaming Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
5.46 5.70
Годовой диапазон
2.45 5.93
Предыдущее закрытие
5.59
Open
5.55
Bid
5.46
Ask
5.76
Low
5.46
High
5.70
Объем
842
Дневное изменение
-2.33%
Месячное изменение
-1.27%
6-месячное изменение
90.24%
Годовое изменение
73.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.