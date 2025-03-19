Divisas / MTA
MTA: Metalla Royalty & Streaming Ltd
5.53 USD 0.07 (1.28%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MTA de hoy ha cambiado un 1.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.31, mientras que el máximo ha alcanzado 5.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Metalla Royalty & Streaming Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTA News
Rango diario
5.31 5.63
Rango anual
2.45 5.93
- Cierres anteriores
- 5.46
- Open
- 5.37
- Bid
- 5.53
- Ask
- 5.83
- Low
- 5.31
- High
- 5.63
- Volumen
- 943
- Cambio diario
- 1.28%
- Cambio mensual
- 0.00%
- Cambio a 6 meses
- 92.68%
- Cambio anual
- 75.56%
