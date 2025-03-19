Dövizler / MTA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MTA: Metalla Royalty & Streaming Ltd
5.85 USD 0.26 (4.65%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MTA fiyatı bugün 4.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.57 ve Yüksek fiyatı olarak 5.87 aralığında işlem gördü.
Metalla Royalty & Streaming Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTA haberleri
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Is Metalla Royalty & Streaming (MTA) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - June 2025 Report
- METALLA PUBLISHES 2025 ASSET HANDBOOK AND ANNUAL LETTER TO SHAREHOLDERS
- METALLA ANNOUNCES REVOLVING CREDIT FACILITY OF UP TO $75 MILLION AND RETIREMENT OF BEEDIE FACILITY
- BMO Capital upgrades Metalla Royalty stock rating on improved outlook
- METALLA ANNOUNCES VOTING RESULTS FROM ANNUAL GENERAL MEETING
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - The May Report
- METALLA REPORTS PORTFOLIO UPDATES
- US judge to hold hearing on New York bid to bar Trump from killing congestion pricing program
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies: The March Report
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies: The February Report
Günlük aralık
5.57 5.87
Yıllık aralık
2.45 5.93
- Önceki kapanış
- 5.59
- Açılış
- 5.66
- Satış
- 5.85
- Alış
- 6.15
- Düşük
- 5.57
- Yüksek
- 5.87
- Hacim
- 1.230 K
- Günlük değişim
- 4.65%
- Aylık değişim
- 5.79%
- 6 aylık değişim
- 103.83%
- Yıllık değişim
- 85.71%
21 Eylül, Pazar