MTA: Metalla Royalty & Streaming Ltd
5.85 USD 0.26 (4.65%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MTA 환율이 오늘 4.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.57이고 고가는 5.87이었습니다.
Metalla Royalty & Streaming Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTA News
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Is Metalla Royalty & Streaming (MTA) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - June 2025 Report
- METALLA PUBLISHES 2025 ASSET HANDBOOK AND ANNUAL LETTER TO SHAREHOLDERS
- METALLA ANNOUNCES REVOLVING CREDIT FACILITY OF UP TO $75 MILLION AND RETIREMENT OF BEEDIE FACILITY
- BMO Capital upgrades Metalla Royalty stock rating on improved outlook
- METALLA ANNOUNCES VOTING RESULTS FROM ANNUAL GENERAL MEETING
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - The May Report
- METALLA REPORTS PORTFOLIO UPDATES
- US judge to hold hearing on New York bid to bar Trump from killing congestion pricing program
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies: The March Report
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies: The February Report
일일 변동 비율
5.57 5.87
년간 변동
2.45 5.93
- 이전 종가
- 5.59
- 시가
- 5.66
- Bid
- 5.85
- Ask
- 6.15
- 저가
- 5.57
- 고가
- 5.87
- 볼륨
- 1.230 K
- 일일 변동
- 4.65%
- 월 변동
- 5.79%
- 6개월 변동
- 103.83%
- 년간 변동율
- 85.71%
20 9월, 토요일