KurseKategorien
Währungen / MTA
Zurück zum Aktien

MTA: Metalla Royalty & Streaming Ltd

5.59 USD 0.06 (1.08%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MTA hat sich für heute um 1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.43 bis zu einem Hoch von 5.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die Metalla Royalty & Streaming Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MTA News

Tagesspanne
5.43 5.59
Jahresspanne
2.45 5.93
Vorheriger Schlusskurs
5.53
Eröffnung
5.50
Bid
5.59
Ask
5.89
Tief
5.43
Hoch
5.59
Volumen
1.016 K
Tagesänderung
1.08%
Monatsänderung
1.08%
6-Monatsänderung
94.77%
Jahresänderung
77.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K