货币 / MTA
MTA: Metalla Royalty & Streaming Ltd
5.52 USD 0.06 (1.10%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MTA汇率已更改1.10%。当日，交易品种以低点5.31和高点5.55进行交易。
关注Metalla Royalty & Streaming Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTA新闻
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Is Metalla Royalty & Streaming (MTA) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - June 2025 Report
- METALLA PUBLISHES 2025 ASSET HANDBOOK AND ANNUAL LETTER TO SHAREHOLDERS
- METALLA ANNOUNCES REVOLVING CREDIT FACILITY OF UP TO $75 MILLION AND RETIREMENT OF BEEDIE FACILITY
- BMO Capital upgrades Metalla Royalty stock rating on improved outlook
- METALLA ANNOUNCES VOTING RESULTS FROM ANNUAL GENERAL MEETING
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - The May Report
- METALLA REPORTS PORTFOLIO UPDATES
- US judge to hold hearing on New York bid to bar Trump from killing congestion pricing program
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies: The March Report
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies: The February Report
日范围
5.31 5.55
年范围
2.45 5.93
- 前一天收盘价
- 5.46
- 开盘价
- 5.37
- 卖价
- 5.52
- 买价
- 5.82
- 最低价
- 5.31
- 最高价
- 5.55
- 交易量
- 400
- 日变化
- 1.10%
- 月变化
- -0.18%
- 6个月变化
- 92.33%
- 年变化
- 75.24%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值