MTA: Metalla Royalty & Streaming Ltd
5.53 USD 0.07 (1.28%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MTA para hoje mudou para 1.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.31 e o mais alto foi 5.63.
Veja a dinâmica do par de moedas Metalla Royalty & Streaming Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTA Notícias
Faixa diária
5.31 5.63
Faixa anual
2.45 5.93
- Fechamento anterior
- 5.46
- Open
- 5.37
- Bid
- 5.53
- Ask
- 5.83
- Low
- 5.31
- High
- 5.63
- Volume
- 943
- Mudança diária
- 1.28%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 92.68%
- Mudança anual
- 75.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh