MTA: Metalla Royalty & Streaming Ltd
5.85 USD 0.26 (4.65%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MTA a changé de 4.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.57 et à un maximum de 5.87.
Suivez la dynamique Metalla Royalty & Streaming Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MTA Nouvelles
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Is Metalla Royalty & Streaming (MTA) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - June 2025 Report
- METALLA PUBLISHES 2025 ASSET HANDBOOK AND ANNUAL LETTER TO SHAREHOLDERS
- METALLA ANNOUNCES REVOLVING CREDIT FACILITY OF UP TO $75 MILLION AND RETIREMENT OF BEEDIE FACILITY
- BMO Capital upgrades Metalla Royalty stock rating on improved outlook
- METALLA ANNOUNCES VOTING RESULTS FROM ANNUAL GENERAL MEETING
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - The May Report
- METALLA REPORTS PORTFOLIO UPDATES
- US judge to hold hearing on New York bid to bar Trump from killing congestion pricing program
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies: The March Report
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies: The February Report
Range quotidien
5.57 5.87
Range Annuel
2.45 5.93
- Clôture Précédente
- 5.59
- Ouverture
- 5.66
- Bid
- 5.85
- Ask
- 6.15
- Plus Bas
- 5.57
- Plus Haut
- 5.87
- Volume
- 1.230 K
- Changement quotidien
- 4.65%
- Changement Mensuel
- 5.79%
- Changement à 6 Mois
- 103.83%
- Changement Annuel
- 85.71%
20 septembre, samedi