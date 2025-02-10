通貨 / MNTS
MNTS: Momentus Inc - Class A
1.19 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MNTSの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり1.18の安値と1.20の高値で取引されました。
Momentus Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MNTS News
1日のレンジ
1.18 1.20
1年のレンジ
0.37 11.70
- 以前の終値
- 1.19
- 始値
- 1.20
- 買値
- 1.19
- 買値
- 1.49
- 安値
- 1.18
- 高値
- 1.20
- 出来高
- 394
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -9.16%
- 6ヶ月の変化
- -38.97%
- 1年の変化
- 158.70%
