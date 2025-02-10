QuotazioniSezioni
Valute / MNTS
Tornare a Azioni

MNTS: Momentus Inc - Class A

1.20 USD 0.01 (0.84%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MNTS ha avuto una variazione del 0.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.16 e ad un massimo di 1.22.

Segui le dinamiche di Momentus Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MNTS News

Intervallo Giornaliero
1.16 1.22
Intervallo Annuale
0.37 11.70
Chiusura Precedente
1.19
Apertura
1.20
Bid
1.20
Ask
1.50
Minimo
1.16
Massimo
1.22
Volume
456
Variazione giornaliera
0.84%
Variazione Mensile
-8.40%
Variazione Semestrale
-38.46%
Variazione Annuale
160.87%
21 settembre, domenica