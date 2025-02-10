Valute / MNTS
MNTS: Momentus Inc - Class A
1.20 USD 0.01 (0.84%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MNTS ha avuto una variazione del 0.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.16 e ad un massimo di 1.22.
Segui le dinamiche di Momentus Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.16 1.22
Intervallo Annuale
0.37 11.70
- Chiusura Precedente
- 1.19
- Apertura
- 1.20
- Bid
- 1.20
- Ask
- 1.50
- Minimo
- 1.16
- Massimo
- 1.22
- Volume
- 456
- Variazione giornaliera
- 0.84%
- Variazione Mensile
- -8.40%
- Variazione Semestrale
- -38.46%
- Variazione Annuale
- 160.87%
21 settembre, domenica