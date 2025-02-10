Dövizler / MNTS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MNTS: Momentus Inc - Class A
1.20 USD 0.01 (0.84%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MNTS fiyatı bugün 0.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.16 ve Yüksek fiyatı olarak 1.22 aralığında işlem gördü.
Momentus Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNTS haberleri
- Momentus hissedarları ters hisse bölünmesini ve ilgili teklifleri onayladı
- Momentus shareholders approve reverse stock split and related proposals
- Momentus Stock (MNTS) Rockets 70% on NASA Contract - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.04%
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- What's Going On With Momentus Stock Wednesday? - Momentus (NASDAQ:MNTS)
- Dow Jumps 400 Points; Brinker Posts Upbeat Q4 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Momentus secures $2.7 million through warrant exercise agreement
- Momentus stock soars after NASA robotics study contract
- Momentus to demonstrate in-space assembly for DARPA in 2026
- Momentus prices $4 million offering of common stock and warrants
- Momentus Stock Rockets Higher Following Multiple Contract Wins - Momentus (NASDAQ:MNTS)
- Momentus Wins Contract in Highly Competitive U.S. Space Force SpaceWERX Sustained Space Maneuver Challenge
- Momentus awarded NASA contract for in-orbit power system testing
- Momentus partners with Portal for space computer tech test
- Momentus shareholders approve key proposals
- Momentus offers new conversion price for notes
- Momentus Wins Defense Department Contract Expansion, Stock Skyrockets - Momentus (NASDAQ:MNTS)
- Momentus stock soars on expanded DARPA contract
Günlük aralık
1.16 1.22
Yıllık aralık
0.37 11.70
- Önceki kapanış
- 1.19
- Açılış
- 1.20
- Satış
- 1.20
- Alış
- 1.50
- Düşük
- 1.16
- Yüksek
- 1.22
- Hacim
- 456
- Günlük değişim
- 0.84%
- Aylık değişim
- -8.40%
- 6 aylık değişim
- -38.46%
- Yıllık değişim
- 160.87%
21 Eylül, Pazar