MNTS: Momentus Inc - Class A
1.19 USD 0.02 (1.65%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MNTS de hoy ha cambiado un -1.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.16, mientras que el máximo ha alcanzado 1.22.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Momentus Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
1.16 1.22
Rango anual
0.37 11.70
- Cierres anteriores
- 1.21
- Open
- 1.22
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- Low
- 1.16
- High
- 1.22
- Volumen
- 418
- Cambio diario
- -1.65%
- Cambio mensual
- -9.16%
- Cambio a 6 meses
- -38.97%
- Cambio anual
- 158.70%
