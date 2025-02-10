통화 / MNTS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MNTS: Momentus Inc - Class A
1.20 USD 0.01 (0.84%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MNTS 환율이 오늘 0.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.16이고 고가는 1.22이었습니다.
Momentus Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNTS News
- Momentus, 주주들이 주식 병합 및 관련 제안 승인
- Momentus shareholders approve reverse stock split and related proposals
- Momentus Stock (MNTS) Rockets 70% on NASA Contract - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.04%
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- What's Going On With Momentus Stock Wednesday? - Momentus (NASDAQ:MNTS)
- Dow Jumps 400 Points; Brinker Posts Upbeat Q4 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Momentus secures $2.7 million through warrant exercise agreement
- Momentus stock soars after NASA robotics study contract
- Momentus to demonstrate in-space assembly for DARPA in 2026
- Momentus prices $4 million offering of common stock and warrants
- Momentus Stock Rockets Higher Following Multiple Contract Wins - Momentus (NASDAQ:MNTS)
- Momentus Wins Contract in Highly Competitive U.S. Space Force SpaceWERX Sustained Space Maneuver Challenge
- Momentus awarded NASA contract for in-orbit power system testing
- Momentus partners with Portal for space computer tech test
- Momentus shareholders approve key proposals
- Momentus offers new conversion price for notes
- Momentus Wins Defense Department Contract Expansion, Stock Skyrockets - Momentus (NASDAQ:MNTS)
- Momentus stock soars on expanded DARPA contract
일일 변동 비율
1.16 1.22
년간 변동
0.37 11.70
- 이전 종가
- 1.19
- 시가
- 1.20
- Bid
- 1.20
- Ask
- 1.50
- 저가
- 1.16
- 고가
- 1.22
- 볼륨
- 456
- 일일 변동
- 0.84%
- 월 변동
- -8.40%
- 6개월 변동
- -38.46%
- 년간 변동율
- 160.87%
20 9월, 토요일