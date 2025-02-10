Devises / MNTS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MNTS: Momentus Inc - Class A
1.20 USD 0.01 (0.84%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MNTS a changé de 0.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.16 et à un maximum de 1.22.
Suivez la dynamique Momentus Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNTS Nouvelles
- Les actionnaires de Momentus approuvent le regroupement d’actions et les propositions connexes
- Momentus shareholders approve reverse stock split and related proposals
- Momentus Stock (MNTS) Rockets 70% on NASA Contract - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.04%
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- What's Going On With Momentus Stock Wednesday? - Momentus (NASDAQ:MNTS)
- Dow Jumps 400 Points; Brinker Posts Upbeat Q4 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Momentus secures $2.7 million through warrant exercise agreement
- Momentus stock soars after NASA robotics study contract
- Momentus to demonstrate in-space assembly for DARPA in 2026
- Momentus prices $4 million offering of common stock and warrants
- Momentus Stock Rockets Higher Following Multiple Contract Wins - Momentus (NASDAQ:MNTS)
- Momentus Wins Contract in Highly Competitive U.S. Space Force SpaceWERX Sustained Space Maneuver Challenge
- Momentus awarded NASA contract for in-orbit power system testing
- Momentus partners with Portal for space computer tech test
- Momentus shareholders approve key proposals
- Momentus offers new conversion price for notes
- Momentus Wins Defense Department Contract Expansion, Stock Skyrockets - Momentus (NASDAQ:MNTS)
- Momentus stock soars on expanded DARPA contract
Range quotidien
1.16 1.22
Range Annuel
0.37 11.70
- Clôture Précédente
- 1.19
- Ouverture
- 1.20
- Bid
- 1.20
- Ask
- 1.50
- Plus Bas
- 1.16
- Plus Haut
- 1.22
- Volume
- 456
- Changement quotidien
- 0.84%
- Changement Mensuel
- -8.40%
- Changement à 6 Mois
- -38.46%
- Changement Annuel
- 160.87%
20 septembre, samedi