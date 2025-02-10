Валюты / MNTS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MNTS: Momentus Inc - Class A
1.21 USD 0.01 (0.83%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MNTS за сегодня изменился на 0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.16, а максимальная — 1.22.
Следите за динамикой Momentus Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MNTS
- Momentus Stock (MNTS) Rockets 70% on NASA Contract - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.04%
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- What's Going On With Momentus Stock Wednesday? - Momentus (NASDAQ:MNTS)
- Dow Jumps 400 Points; Brinker Posts Upbeat Q4 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Momentus secures $2.7 million through warrant exercise agreement
- Momentus stock soars after NASA robotics study contract
- Momentus to demonstrate in-space assembly for DARPA in 2026
- Momentus prices $4 million offering of common stock and warrants
- Momentus Stock Rockets Higher Following Multiple Contract Wins - Momentus (NASDAQ:MNTS)
- Momentus Wins Contract in Highly Competitive U.S. Space Force SpaceWERX Sustained Space Maneuver Challenge
- Momentus awarded NASA contract for in-orbit power system testing
- Momentus partners with Portal for space computer tech test
- Momentus shareholders approve key proposals
- Momentus offers new conversion price for notes
- Momentus Wins Defense Department Contract Expansion, Stock Skyrockets - Momentus (NASDAQ:MNTS)
- Momentus stock soars on expanded DARPA contract
Дневной диапазон
1.16 1.22
Годовой диапазон
0.37 11.70
- Предыдущее закрытие
- 1.20
- Open
- 1.22
- Bid
- 1.21
- Ask
- 1.51
- Low
- 1.16
- High
- 1.22
- Объем
- 389
- Дневное изменение
- 0.83%
- Месячное изменение
- -7.63%
- 6-месячное изменение
- -37.95%
- Годовое изменение
- 163.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.