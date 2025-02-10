Währungen / MNTS
MNTS: Momentus Inc - Class A
1.19 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MNTS hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.16 bis zu einem Hoch von 1.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Momentus Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.16 1.22
Jahresspanne
0.37 11.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.19
- Eröffnung
- 1.20
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- Tief
- 1.16
- Hoch
- 1.22
- Volumen
- 383
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -9.16%
- 6-Monatsänderung
- -38.97%
- Jahresänderung
- 158.70%
