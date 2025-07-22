通貨 / MHK
MHK: Mohawk Industries Inc
132.78 USD 1.49 (1.13%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MHKの今日の為替レートは、1.13%変化しました。日中、通貨は1あたり131.78の安値と134.09の高値で取引されました。
Mohawk Industries Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MHK News
1日のレンジ
131.78 134.09
1年のレンジ
96.24 164.29
- 以前の終値
- 131.29
- 始値
- 132.48
- 買値
- 132.78
- 買値
- 133.08
- 安値
- 131.78
- 高値
- 134.09
- 出来高
- 2.387 K
- 1日の変化
- 1.13%
- 1ヶ月の変化
- 1.94%
- 6ヶ月の変化
- 17.10%
- 1年の変化
- -17.36%
