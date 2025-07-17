Валюты / MHK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MHK: Mohawk Industries Inc
136.79 USD 0.36 (0.26%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MHK за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 134.80, а максимальная — 137.26.
Следите за динамикой Mohawk Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MHK
- Возможный участник группы Mohawk Industries продает акции на сумму $301 тыс.
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Gibraltar Q2 Earnings & Sales Lag Estimates, Both Rise Y/Y, Stock Down
- Martin Marietta's Q2 Earnings Top, Revenues Miss, '25 View Revised
- Here's What to Know Ahead of Martin Marietta's Q2 Earnings Release
- Mohawk Industries (MHK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vulcan's Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Both Up Y/Y
- Mohawk Industries Stock: Still Not Bullish Given The Demand Outlook (NYSE:MHK)
- Mohawk Industries CEO Jeffrey Lorberbaum sells $1.93 million in stock
- Truist Securities reiterates buy rating on Mohawk Industries stock
- Earnings call transcript: Mohawk Industries beats Q2 2025 expectations
- Mohawk Industries Q2 2025 slides: Flat sales amid margin pressure, announces $500M buyback
- Mohawk Industries, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MHK)
- Mohawk Industries, Inc. (MHK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Mohawk's Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Stock Up
- Mohawk Industries (MHK) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Mohawk Industries (MHK) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Mohawk Industries shares rise as Q2 earnings beat expectations
- Mohawk Industries earnings beat by $0.17, revenue topped estimates
- Mohawk Industries: Even Though Shares Are Cheap, Caution Is Justified (NYSE:MHK)
- What Analyst Projections for Key Metrics Reveal About Mohawk Industries (MHK) Q2 Earnings
- Mohawk Gears Up to Post Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Jefferies raises Builders FirstSource stock price target to $148 on resilient margins
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Mohawk Industries Stock?
Дневной диапазон
134.80 137.26
Годовой диапазон
96.24 164.29
- Предыдущее закрытие
- 137.15
- Open
- 137.17
- Bid
- 136.79
- Ask
- 137.09
- Low
- 134.80
- High
- 137.26
- Объем
- 777
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- 5.02%
- 6-месячное изменение
- 20.64%
- Годовое изменение
- -14.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.