Dövizler / MHK
MHK: Mohawk Industries Inc
130.62 USD 2.16 (1.63%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MHK fiyatı bugün -1.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 130.25 ve Yüksek fiyatı olarak 133.29 aralığında işlem gördü.
Mohawk Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MHK haberleri
Günlük aralık
130.25 133.29
Yıllık aralık
96.24 164.29
- Önceki kapanış
- 132.78
- Açılış
- 133.29
- Satış
- 130.62
- Alış
- 130.92
- Düşük
- 130.25
- Yüksek
- 133.29
- Hacim
- 1.840 K
- Günlük değişim
- -1.63%
- Aylık değişim
- 0.28%
- 6 aylık değişim
- 15.20%
- Yıllık değişim
- -18.71%
21 Eylül, Pazar