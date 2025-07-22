FiyatlarBölümler
Dövizler / MHK
MHK: Mohawk Industries Inc

130.62 USD 2.16 (1.63%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MHK fiyatı bugün -1.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 130.25 ve Yüksek fiyatı olarak 133.29 aralığında işlem gördü.

Mohawk Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır.

Günlük aralık
130.25 133.29
Yıllık aralık
96.24 164.29
Önceki kapanış
132.78
Açılış
133.29
Satış
130.62
Alış
130.92
Düşük
130.25
Yüksek
133.29
Hacim
1.840 K
Günlük değişim
-1.63%
Aylık değişim
0.28%
6 aylık değişim
15.20%
Yıllık değişim
-18.71%
21 Eylül, Pazar