통화 / MHK
MHK: Mohawk Industries Inc
130.62 USD 2.16 (1.63%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MHK 환율이 오늘 -1.63%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 130.25이고 고가는 133.29이었습니다.
Mohawk Industries Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MHK News
일일 변동 비율
130.25 133.29
년간 변동
96.24 164.29
- 이전 종가
- 132.78
- 시가
- 133.29
- Bid
- 130.62
- Ask
- 130.92
- 저가
- 130.25
- 고가
- 133.29
- 볼륨
- 1.840 K
- 일일 변동
- -1.63%
- 월 변동
- 0.28%
- 6개월 변동
- 15.20%
- 년간 변동율
- -18.71%
