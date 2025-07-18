Devises / MHK
MHK: Mohawk Industries Inc
130.62 USD 2.16 (1.63%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MHK a changé de -1.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 130.25 et à un maximum de 133.29.
Suivez la dynamique Mohawk Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
130.25 133.29
Range Annuel
96.24 164.29
- Clôture Précédente
- 132.78
- Ouverture
- 133.29
- Bid
- 130.62
- Ask
- 130.92
- Plus Bas
- 130.25
- Plus Haut
- 133.29
- Volume
- 1.840 K
- Changement quotidien
- -1.63%
- Changement Mensuel
- 0.28%
- Changement à 6 Mois
- 15.20%
- Changement Annuel
- -18.71%
