CotationsSections
Devises / MHK
Retour à Actions

MHK: Mohawk Industries Inc

130.62 USD 2.16 (1.63%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MHK a changé de -1.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 130.25 et à un maximum de 133.29.

Suivez la dynamique Mohawk Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MHK Nouvelles

Range quotidien
130.25 133.29
Range Annuel
96.24 164.29
Clôture Précédente
132.78
Ouverture
133.29
Bid
130.62
Ask
130.92
Plus Bas
130.25
Plus Haut
133.29
Volume
1.840 K
Changement quotidien
-1.63%
Changement Mensuel
0.28%
Changement à 6 Mois
15.20%
Changement Annuel
-18.71%
20 septembre, samedi