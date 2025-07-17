货币 / MHK
MHK: Mohawk Industries Inc
136.79 USD 0.36 (0.26%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MHK汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点134.80和高点137.26进行交易。
关注Mohawk Industries Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MHK新闻
- 莫霍克工业公司可能的集团成员出售价值30.1万美元股票
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Gibraltar Q2 Earnings & Sales Lag Estimates, Both Rise Y/Y, Stock Down
- Martin Marietta's Q2 Earnings Top, Revenues Miss, '25 View Revised
- Here's What to Know Ahead of Martin Marietta's Q2 Earnings Release
- Mohawk Industries (MHK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Vulcan's Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Both Up Y/Y
- Mohawk Industries Stock: Still Not Bullish Given The Demand Outlook (NYSE:MHK)
- Mohawk Industries CEO Jeffrey Lorberbaum sells $1.93 million in stock
- Truist Securities reiterates buy rating on Mohawk Industries stock
- Earnings call transcript: Mohawk Industries beats Q2 2025 expectations
- Mohawk Industries Q2 2025 slides: Flat sales amid margin pressure, announces $500M buyback
- Mohawk Industries, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MHK)
- Mohawk Industries, Inc. (MHK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Mohawk's Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Stock Up
- Mohawk Industries (MHK) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Mohawk Industries (MHK) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Mohawk Industries shares rise as Q2 earnings beat expectations
- Mohawk Industries earnings beat by $0.17, revenue topped estimates
- Mohawk Industries: Even Though Shares Are Cheap, Caution Is Justified (NYSE:MHK)
- What Analyst Projections for Key Metrics Reveal About Mohawk Industries (MHK) Q2 Earnings
- Mohawk Gears Up to Post Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Jefferies raises Builders FirstSource stock price target to $148 on resilient margins
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Mohawk Industries Stock?
日范围
134.80 137.26
年范围
96.24 164.29
- 前一天收盘价
- 137.15
- 开盘价
- 137.17
- 卖价
- 136.79
- 买价
- 137.09
- 最低价
- 134.80
- 最高价
- 137.26
- 交易量
- 777
- 日变化
- -0.26%
- 月变化
- 5.02%
- 6个月变化
- 20.64%
- 年变化
- -14.87%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值