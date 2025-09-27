クォートセクション
通貨 / MDYV
株に戻る

MDYV: SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I

82.18 USD 1.05 (1.26%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MDYVの今日の為替レートは、-1.26%変化しました。日中、通貨は1あたり81.88の安値と83.22の高値で取引されました。

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value Iダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MDYV News

よくあるご質問

MDYV株の現在の価格は？

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value Iの株価は本日82.18です。81.88 - 83.22内で取引され、前日の終値は83.23、取引量は122に達しました。MDYVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value Iの株は配当を出しますか？

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value Iの現在の価格は82.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.88%やUSDにも注目します。MDYVの動きはライブチャートで確認できます。

MDYV株を買う方法は？

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value Iの株は現在82.18で購入可能です。注文は通常82.18または82.48付近で行われ、122や-1.23%が市場の動きを示します。MDYVの最新情報はライブチャートで確認できます。

MDYV株に投資する方法は？

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value Iへの投資では、年間の値幅65.88 - 87.80と現在の82.18を考慮します。注文は多くの場合82.18や82.48で行われる前に、-1.55%や11.16%と比較されます。MDYVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETFの株の最高値は？

SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETFの過去1年の最高値は87.80でした。65.88 - 87.80内で株価は大きく変動し、83.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value Iのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETFの株の最低値は？

SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF(MDYV)の年間最安値は65.88でした。現在の82.18や65.88 - 87.80と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MDYVの動きはライブチャートで確認できます。

MDYVの株式分割はいつ行われましたか？

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value Iは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、83.23、2.88%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
81.88 83.22
1年のレンジ
65.88 87.80
以前の終値
83.23
始値
83.20
買値
82.18
買値
82.48
安値
81.88
高値
83.22
出来高
122
1日の変化
-1.26%
1ヶ月の変化
-1.55%
6ヶ月の変化
11.16%
1年の変化
2.88%
16 10月, 木曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
小売売上高前月比
実際
期待
-0.2%
0.6%
12:30
USD
コア小売売上高前月比
実際
期待
0.1%
0.7%
12:30
USD
小売制御前月比
実際
期待
-0.3%
0.7%
12:30
USD
PPI前月比
実際
期待
12:30
USD
コアPPI前月比
実際
期待
12:30
USD
フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）
実際
-12.8
期待
4.8
23.2
12:30
USD
フィラデルフィア連邦準備制度雇用
実際
4.6
期待
8.3
5.6
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
13:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
13:00
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:00
USD
企業在庫前月比
実際
期待
0.1%
0.2%
14:00
USD
小売在庫前月比
実際
期待
0.0%
0.0%
14:00
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
0.3%
14:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
EIA週間原油在庫
実際
3.524 M
期待
-2.689 M
3.715 M
16:00
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
-0.703 M
期待
-0.276 M
-0.763 M