MDYV: SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I
MDYVの今日の為替レートは、-1.26%変化しました。日中、通貨は1あたり81.88の安値と83.22の高値で取引されました。
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value Iダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
MDYV株の現在の価格は？
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value Iの株価は本日82.18です。81.88 - 83.22内で取引され、前日の終値は83.23、取引量は122に達しました。MDYVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value Iの株は配当を出しますか？
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value Iの現在の価格は82.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.88%やUSDにも注目します。MDYVの動きはライブチャートで確認できます。
MDYV株を買う方法は？
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value Iの株は現在82.18で購入可能です。注文は通常82.18または82.48付近で行われ、122や-1.23%が市場の動きを示します。MDYVの最新情報はライブチャートで確認できます。
MDYV株に投資する方法は？
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value Iへの投資では、年間の値幅65.88 - 87.80と現在の82.18を考慮します。注文は多くの場合82.18や82.48で行われる前に、-1.55%や11.16%と比較されます。MDYVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETFの株の最高値は？
SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETFの過去1年の最高値は87.80でした。65.88 - 87.80内で株価は大きく変動し、83.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value Iのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETFの株の最低値は？
SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF(MDYV)の年間最安値は65.88でした。現在の82.18や65.88 - 87.80と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MDYVの動きはライブチャートで確認できます。
MDYVの株式分割はいつ行われましたか？
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value Iは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、83.23、2.88%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 83.23
- 始値
- 83.20
- 買値
- 82.18
- 買値
- 82.48
- 安値
- 81.88
- 高値
- 83.22
- 出来高
- 122
- 1日の変化
- -1.26%
- 1ヶ月の変化
- -1.55%
- 6ヶ月の変化
- 11.16%
- 1年の変化
- 2.88%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- -0.2%
- 前
- 0.6%
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- -0.3%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- -12.8
- 期待
- 4.8
- 前
- 23.2
- 実際
- 4.6
- 期待
- 8.3
- 前
- 5.6
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.2%
- 実際
-
- 期待
- 0.0%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 3.524 M
- 期待
- -2.689 M
- 前
- 3.715 M
- 実際
- -0.703 M
- 期待
- -0.276 M
- 前
- -0.763 M