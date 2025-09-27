- Обзор рынка
MDYV: SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I
Курс MDYV за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.73, а максимальная — 83.22.
Следите за динамикой SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MDYV
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MDYV сегодня?
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I (MDYV) сегодня оценивается на уровне 82.81. Инструмент торгуется в пределах 82.73 - 83.22, вчерашнее закрытие составило 83.23, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MDYV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I?
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I в настоящее время оценивается в 82.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.67% и USD. Отслеживайте движения MDYV на графике в реальном времени.
Как купить акции MDYV?
Вы можете купить акции SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I (MDYV) по текущей цене 82.81. Ордера обычно размещаются около 82.81 или 83.11, тогда как 47 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MDYV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MDYV?
Инвестирование в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I предполагает учет годового диапазона 65.88 - 87.80 и текущей цены 82.81. Многие сравнивают -0.79% и 12.01% перед размещением ордеров на 82.81 или 83.11. Изучайте ежедневные изменения цены MDYV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF?
Самая высокая цена SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) за последний год составила 87.80. Акции заметно колебались в пределах 65.88 - 87.80, сравнение с 83.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF?
Самая низкая цена SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) за год составила 65.88. Сравнение с текущими 82.81 и 65.88 - 87.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MDYV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MDYV?
В прошлом SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 83.23 и 3.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 83.23
- Open
- 83.20
- Bid
- 82.81
- Ask
- 83.11
- Low
- 82.73
- High
- 83.22
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- -0.50%
- Месячное изменение
- -0.79%
- 6-месячное изменение
- 12.01%
- Годовое изменение
- 3.67%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.6%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- -12.8
- Прог.
- 4.8
- Пред.
- 23.2
- Акт.
- 4.6
- Прог.
- 8.3
- Пред.
- 5.6
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.524 млн
- Прог.
- -2.689 млн
- Пред.
- 3.715 млн
- Акт.
- -0.703 млн
- Прог.
- -0.276 млн
- Пред.
- -0.763 млн