КотировкиРазделы
Валюты / MDYV
Назад в Рынок акций США

MDYV: SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I

82.81 USD 0.42 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MDYV за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.73, а максимальная — 83.22.

Следите за динамикой SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости MDYV

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MDYV сегодня?

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I (MDYV) сегодня оценивается на уровне 82.81. Инструмент торгуется в пределах 82.73 - 83.22, вчерашнее закрытие составило 83.23, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MDYV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I?

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I в настоящее время оценивается в 82.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.67% и USD. Отслеживайте движения MDYV на графике в реальном времени.

Как купить акции MDYV?

Вы можете купить акции SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I (MDYV) по текущей цене 82.81. Ордера обычно размещаются около 82.81 или 83.11, тогда как 47 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MDYV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MDYV?

Инвестирование в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I предполагает учет годового диапазона 65.88 - 87.80 и текущей цены 82.81. Многие сравнивают -0.79% и 12.01% перед размещением ордеров на 82.81 или 83.11. Изучайте ежедневные изменения цены MDYV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF?

Самая высокая цена SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) за последний год составила 87.80. Акции заметно колебались в пределах 65.88 - 87.80, сравнение с 83.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF?

Самая низкая цена SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) за год составила 65.88. Сравнение с текущими 82.81 и 65.88 - 87.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MDYV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MDYV?

В прошлом SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 83.23 и 3.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
82.73 83.22
Годовой диапазон
65.88 87.80
Предыдущее закрытие
83.23
Open
83.20
Bid
82.81
Ask
83.11
Low
82.73
High
83.22
Объем
47
Дневное изменение
-0.50%
Месячное изменение
-0.79%
6-месячное изменение
12.01%
Годовое изменение
3.67%
16 октября, четверг
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Розничные продажи м/м
Акт.
Прог.
-0.2%
Пред.
0.6%
12:30
USD
Базовый индекс розничных продаж м/м
Акт.
Прог.
0.1%
Пред.
0.7%
12:30
USD
Розничные продажи контрольной группы товаров м/м
Акт.
Прог.
-0.3%
Пред.
0.7%
12:30
USD
Индекс цен производителей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Базовый индекс цен производителей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии
Акт.
-12.8
Прог.
4.8
Пред.
23.2
12:30
USD
Индекс занятости от ФРБ Филадельфии
Акт.
4.6
Прог.
8.3
Пред.
5.6
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Товарно-материальные запасы м/м
Акт.
Прог.
0.1%
Пред.
0.2%
14:00
USD
Товарные запасы в розничной торговле м/м
Акт.
Прог.
0.0%
Пред.
0.0%
14:00
USD
Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
0.3%
14:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
3.524 млн
Прог.
-2.689 млн
Пред.
3.715 млн
16:00
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
-0.703 млн
Прог.
-0.276 млн
Пред.
-0.763 млн