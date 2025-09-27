MDYV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I hisse senedi 82.57 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 82.56 - 83.22 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 83.23 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 51 değerine ulaştı. MDYV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I hisse senedi temettü ödüyor mu? SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I hisse senedi şu anda 82.57 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.37% ve USD değerlerini izler. MDYV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MDYV hisse senedi nasıl alınır? SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I hisselerini şu anki 82.57 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 82.57 ve Ask 82.87 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 51 ve günlük değişim oranı -0.76% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MDYV fiyat hareketlerini takip edin.

MDYV hisse senedine nasıl yatırım yapılır? SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 65.88 - 87.80 ve mevcut fiyatı 82.57 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 82.57 veya Ask 82.87 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.08% ve 6 aylık değişim oranı 11.69% değerlerini karşılaştırır. MDYV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF hisse senedi yıllık olarak 87.80 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 65.88 - 87.80). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 83.23 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I performansını takip edin.

SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 65.88 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 82.57 ve hareket ettiği yıllık aralık 65.88 - 87.80 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MDYV fiyat hareketlerini izleyin.