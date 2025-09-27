KotasyonBölümler
MDYV
MDYV: SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I

82.57 USD 0.66 (0.79%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MDYV fiyatı bugün -0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 82.56 ve Yüksek fiyatı olarak 83.22 aralığında işlem gördü.

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

MDYV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I hisse senedi 82.57 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 82.56 - 83.22 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 83.23 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 51 değerine ulaştı. MDYV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I hisse senedi temettü ödüyor mu?

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I hisse senedi şu anda 82.57 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.37% ve USD değerlerini izler. MDYV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MDYV hisse senedi nasıl alınır?

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I hisselerini şu anki 82.57 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 82.57 ve Ask 82.87 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 51 ve günlük değişim oranı -0.76% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MDYV fiyat hareketlerini takip edin.

MDYV hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 65.88 - 87.80 ve mevcut fiyatı 82.57 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 82.57 veya Ask 82.87 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.08% ve 6 aylık değişim oranı 11.69% değerlerini karşılaştırır. MDYV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF hisse senedi yıllık olarak 87.80 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 65.88 - 87.80). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 83.23 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I performansını takip edin.

SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 65.88 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 82.57 ve hareket ettiği yıllık aralık 65.88 - 87.80 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MDYV fiyat hareketlerini izleyin.

MDYV hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 83.23 ve yıllık değişim oranı 3.37% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
82.56 83.22
Yıllık aralık
65.88 87.80
Önceki kapanış
83.23
Açılış
83.20
Satış
82.57
Alış
82.87
Düşük
82.56
Yüksek
83.22
Hacim
51
Günlük değişim
-0.79%
Aylık değişim
-1.08%
6 aylık değişim
11.69%
Yıllık değişim
3.37%
