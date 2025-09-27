- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MDYV: SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I
MDYV fiyatı bugün -0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 82.56 ve Yüksek fiyatı olarak 83.22 aralığında işlem gördü.
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDYV haberleri
- Should SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) Be on Your Investing Radar?
- IJJ: Diversified Mid-Cap Exposure With A Tilt To Financials (NYSEARCA:IJJ)
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
- S&P 500 Snapshot: 6-Day Win Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- CDT Insider Sentiment September 2025: All In
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
Sıkça sorulan sorular
MDYV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I hisse senedi 82.57 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 82.56 - 83.22 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 83.23 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 51 değerine ulaştı. MDYV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I hisse senedi temettü ödüyor mu?
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I hisse senedi şu anda 82.57 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.37% ve USD değerlerini izler. MDYV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
MDYV hisse senedi nasıl alınır?
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I hisselerini şu anki 82.57 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 82.57 ve Ask 82.87 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 51 ve günlük değişim oranı -0.76% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MDYV fiyat hareketlerini takip edin.
MDYV hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 65.88 - 87.80 ve mevcut fiyatı 82.57 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 82.57 veya Ask 82.87 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.08% ve 6 aylık değişim oranı 11.69% değerlerini karşılaştırır. MDYV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF hisse senedi yıllık olarak 87.80 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 65.88 - 87.80). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 83.23 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I performansını takip edin.
SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 65.88 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 82.57 ve hareket ettiği yıllık aralık 65.88 - 87.80 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MDYV fiyat hareketlerini izleyin.
MDYV hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 83.23 ve yıllık değişim oranı 3.37% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 83.23
- Açılış
- 83.20
- Satış
- 82.57
- Alış
- 82.87
- Düşük
- 82.56
- Yüksek
- 83.22
- Hacim
- 51
- Günlük değişim
- -0.79%
- Aylık değişim
- -1.08%
- 6 aylık değişim
- 11.69%
- Yıllık değişim
- 3.37%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.2%
- Önceki
- 0.6%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.1%
- Önceki
- 0.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.3%
- Önceki
- 0.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- -12.8
- Beklenti
- 4.8
- Önceki
- 23.2
- Açıklanan
- 4.6
- Beklenti
- 8.3
- Önceki
- 5.6
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.1%
- Önceki
- 0.2%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.0%
- Önceki
- 0.0%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 0.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 3.524 M
- Beklenti
- -2.689 M
- Önceki
- 3.715 M
- Açıklanan
- -0.703 M
- Beklenti
- -0.276 M
- Önceki
- -0.763 M