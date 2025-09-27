- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MDYV: SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I
El tipo de cambio de MDYV de hoy ha cambiado un -1.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 81.88, mientras que el máximo ha alcanzado 83.22.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDYV News
- Should SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) Be on Your Investing Radar?
- IJJ: Diversified Mid-Cap Exposure With A Tilt To Financials (NYSEARCA:IJJ)
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
- S&P 500 Snapshot: 6-Day Win Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- CDT Insider Sentiment September 2025: All In
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de MDYV hoy?
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I (MDYV) se evalúa hoy en 82.18. El instrumento se negocia dentro de 81.88 - 83.22; el cierre de ayer ha sido 83.23 y el volumen comercial ha alcanzado 122. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MDYV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I?
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I se evalúa actualmente en 82.18. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.88% y USD. Monitoree los movimientos de MDYV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de MDYV?
Puede comprar acciones de SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I (MDYV) al precio actual de 82.18. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 82.18 o 82.48, mientras que 122 y -1.23% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MDYV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de MDYV?
Invertir en SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I implica tener en cuenta el rango anual 65.88 - 87.80 y el precio actual 82.18. Muchos comparan -1.55% y 11.16% antes de colocar órdenes en 82.18 o 82.48. Estudie los cambios diarios de precios de MDYV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF?
El precio más alto de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) en el último año ha sido 87.80. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 65.88 - 87.80, una comparación con 83.23 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF?
El precio más bajo de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) para el año ha sido 65.88. La comparación con los actuales 82.18 y 65.88 - 87.80 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MDYV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MDYV?
En el pasado, SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 83.23 y 2.88% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 83.23
- Open
- 83.20
- Bid
- 82.18
- Ask
- 82.48
- Low
- 81.88
- High
- 83.22
- Volumen
- 122
- Cambio diario
- -1.26%
- Cambio mensual
- -1.55%
- Cambio a 6 meses
- 11.16%
- Cambio anual
- 2.88%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- 0.6%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- -0.3%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- -12.8
- Pronós.
- 4.8
- Prev.
- 23.2
- Act.
- 4.6
- Pronós.
- 8.3
- Prev.
- 5.6
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.0%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 3.524 M
- Pronós.
- -2.689 M
- Prev.
- 3.715 M
- Act.
- -0.703 M
- Pronós.
- -0.276 M
- Prev.
- -0.763 M