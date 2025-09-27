CotizacionesSecciones
MDYV: SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I

82.18 USD 1.05 (1.26%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MDYV de hoy ha cambiado un -1.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 81.88, mientras que el máximo ha alcanzado 83.22.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de MDYV hoy?

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I (MDYV) se evalúa hoy en 82.18. El instrumento se negocia dentro de 81.88 - 83.22; el cierre de ayer ha sido 83.23 y el volumen comercial ha alcanzado 122. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MDYV en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I?

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I se evalúa actualmente en 82.18. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.88% y USD. Monitoree los movimientos de MDYV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de MDYV?

Puede comprar acciones de SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I (MDYV) al precio actual de 82.18. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 82.18 o 82.48, mientras que 122 y -1.23% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MDYV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de MDYV?

Invertir en SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I implica tener en cuenta el rango anual 65.88 - 87.80 y el precio actual 82.18. Muchos comparan -1.55% y 11.16% antes de colocar órdenes en 82.18 o 82.48. Estudie los cambios diarios de precios de MDYV en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF?

El precio más alto de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) en el último año ha sido 87.80. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 65.88 - 87.80, una comparación con 83.23 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF?

El precio más bajo de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) para el año ha sido 65.88. La comparación con los actuales 82.18 y 65.88 - 87.80 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MDYV en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MDYV?

En el pasado, SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 83.23 y 2.88% después de las acciones corporativas.

Rango diario
81.88 83.22
Rango anual
65.88 87.80
Cierres anteriores
83.23
Open
83.20
Bid
82.18
Ask
82.48
Low
81.88
High
83.22
Volumen
122
Cambio diario
-1.26%
Cambio mensual
-1.55%
Cambio a 6 meses
11.16%
Cambio anual
2.88%
