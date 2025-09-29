KurseKategorien
Währungen / MDYV
MDYV: SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I

82.35 USD 0.17 (0.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MDYV hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 81.90 bis zu einem Hoch von 82.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

MDYV News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MDYV heute?

Die Aktie von SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I (MDYV) notiert heute bei 82.35. Sie wird innerhalb einer Spanne von 81.90 - 82.58 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 82.18 und das Handelsvolumen erreichte 24. Das Live-Chart von MDYV zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MDYV Dividenden?

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I wird derzeit mit 82.35 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.09% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MDYV zu verfolgen.

Wie kaufe ich MDYV-Aktien?

Sie können Aktien von SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I (MDYV) zum aktuellen Kurs von 82.35 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 82.35 oder 82.65 platziert, während 24 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MDYV auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MDYV-Aktien?

Bei einer Investition in SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I müssen die jährliche Spanne 65.88 - 87.80 und der aktuelle Kurs 82.35 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.34% und 11.39%, bevor sie Orders zu 82.35 oder 82.65 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MDYV.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF?

Der höchste Kurs von SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) im vergangenen Jahr lag bei 87.80. Innerhalb von 65.88 - 87.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 82.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF?

Der niedrigste Kurs von SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) im Laufe des Jahres betrug 65.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 82.35 und der Spanne 65.88 - 87.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MDYV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MDYV statt?

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 82.18 und 3.09% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
81.90 82.58
Jahresspanne
65.88 87.80
Vorheriger Schlusskurs
82.18
Eröffnung
82.45
Bid
82.35
Ask
82.65
Tief
81.90
Hoch
82.58
Volumen
24
Tagesänderung
0.21%
Monatsänderung
-1.34%
6-Monatsänderung
11.39%
Jahresänderung
3.09%
17 Oktober, Freitag
00:00
ALL
IMF Tagung
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Baubeginne
Akt
Erw
1.333 M
Vorh
1.307 M
12:30
USD
Baugenehmigungen
Akt
Erw
1.333 M
Vorh
1.312 M
12:30
USD
Baubeginne m/m
Akt
Erw
7.9%
Vorh
-8.5%
12:30
USD
Import Preisindex m/m
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Export Preisindex m/m
Akt
Erw
Vorh
13:15
USD
Fed, Industrieproduktion m/m
Akt
Erw
-0.1%
Vorh
0.1%
13:15
USD
Fed Industrieproduktion y/y
Akt
Erw
1.2%
Vorh
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
418
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
547
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
20:00
USD
TIC Langfristige Nettotransaktionen
Akt
Erw
$​108.6 B
Vorh
$​49.2 B