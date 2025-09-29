- Übersicht
MDYV: SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I
Der Wechselkurs von MDYV hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 81.90 bis zu einem Hoch von 82.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MDYV heute?
Die Aktie von SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I (MDYV) notiert heute bei 82.35. Sie wird innerhalb einer Spanne von 81.90 - 82.58 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 82.18 und das Handelsvolumen erreichte 24. Das Live-Chart von MDYV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MDYV Dividenden?
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I wird derzeit mit 82.35 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.09% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MDYV zu verfolgen.
Wie kaufe ich MDYV-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I (MDYV) zum aktuellen Kurs von 82.35 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 82.35 oder 82.65 platziert, während 24 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MDYV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MDYV-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I müssen die jährliche Spanne 65.88 - 87.80 und der aktuelle Kurs 82.35 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.34% und 11.39%, bevor sie Orders zu 82.35 oder 82.65 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MDYV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF?
Der höchste Kurs von SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) im vergangenen Jahr lag bei 87.80. Innerhalb von 65.88 - 87.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 82.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF?
Der niedrigste Kurs von SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) im Laufe des Jahres betrug 65.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 82.35 und der Spanne 65.88 - 87.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MDYV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MDYV statt?
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 82.18 und 3.09% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 82.18
- Eröffnung
- 82.45
- Bid
- 82.35
- Ask
- 82.65
- Tief
- 81.90
- Hoch
- 82.58
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- 0.21%
- Monatsänderung
- -1.34%
- 6-Monatsänderung
- 11.39%
- Jahresänderung
- 3.09%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.307 M
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.312 M
- Akt
-
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -8.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.1%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
-
- Erw
- 1.2%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 418
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 547
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B