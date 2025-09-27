CotationsSections
Devises / MDYV
MDYV: SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I

82.57 USD 0.66 (0.79%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MDYV a changé de -0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 82.56 et à un maximum de 83.22.

Suivez la dynamique SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action MDYV aujourd'hui ?

L'action SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I est cotée à 82.57 aujourd'hui. Elle se négocie dans 82.56 - 83.22, a clôturé hier à 83.23 et son volume d'échange a atteint 51. Le graphique en temps réel du cours de MDYV présente ces mises à jour.

L'action SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I verse-t-elle des dividendes ?

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I est actuellement valorisé à 82.57. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.37% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MDYV.

Comment acheter des actions MDYV ?

Vous pouvez acheter des actions SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I au cours actuel de 82.57. Les ordres sont généralement placés à proximité de 82.57 ou de 82.87, le 51 et le -0.76% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MDYV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action MDYV ?

Investir dans SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I implique de prendre en compte la fourchette annuelle 65.88 - 87.80 et le prix actuel 82.57. Beaucoup comparent -1.08% et 11.69% avant de passer des ordres à 82.57 ou 82.87. Consultez le graphique du cours de MDYV en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF ?

Le cours le plus élevé de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF l'année dernière était 87.80. Au cours de 65.88 - 87.80, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 83.23 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF ?

Le cours le plus bas de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) sur l'année a été 65.88. Sa comparaison avec 82.57 et 65.88 - 87.80 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MDYV sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action MDYV a-t-elle été divisée ?

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 83.23 et 3.37% après les opérations sur titres.

Range quotidien
82.56 83.22
Range Annuel
65.88 87.80
Clôture Précédente
83.23
Ouverture
83.20
Bid
82.57
Ask
82.87
Plus Bas
82.56
Plus Haut
83.22
Volume
51
Changement quotidien
-0.79%
Changement Mensuel
-1.08%
Changement à 6 Mois
11.69%
Changement Annuel
3.37%
