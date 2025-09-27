CotaçõesSeções
MDYV: SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I

82.57 USD 0.66 (0.79%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MDYV para hoje mudou para -0.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 82.56 e o mais alto foi 83.22.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de MDYV hoje?

Hoje SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I (MDYV) está avaliado em 82.57. O instrumento é negociado dentro de 82.56 - 83.22, o fechamento de ontem foi 83.23, e o volume de negociação atingiu 51. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MDYV em tempo real.

As ações de SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I pagam dividendos?

Atualmente SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I está avaliado em 82.57. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.37% e USD. Monitore os movimentos de MDYV no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de MDYV?

Você pode comprar ações de SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I (MDYV) pelo preço atual 82.57. Ordens geralmente são executadas perto de 82.57 ou 82.87, enquanto 51 e -0.76% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MDYV no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de MDYV?

Investir em SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I envolve considerar a faixa anual 65.88 - 87.80 e o preço atual 82.57. Muitos comparam -1.08% e 11.69% antes de enviar ordens em 82.57 ou 82.87. Estude as mudanças diárias de preço de MDYV no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF?

O maior preço de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) no último ano foi 87.80. As ações oscilaram bastante dentro de 65.88 - 87.80, e a comparação com 83.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF?

O menor preço de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) no ano foi 65.88. A comparação com o preço atual 82.57 e 65.88 - 87.80 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MDYV em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de MDYV?

No passado SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 83.23 e 3.37% após os eventos corporativos.

Faixa diária
82.56 83.22
Faixa anual
65.88 87.80
Fechamento anterior
83.23
Open
83.20
Bid
82.57
Ask
82.87
Low
82.56
High
83.22
Volume
51
Mudança diária
-0.79%
Mudança mensal
-1.08%
Mudança de 6 meses
11.69%
Mudança anual
3.37%
16 outubro, quinta-feira
00:00
ALL
Reunião do FMI
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Vendas no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.2%
Prév.
0.6%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Vendas no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.1%
Prév.
0.7%
12:30
USD
Projeções de Vendas no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.3%
Prév.
0.7%
12:30
USD
Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
-12.8
Projeç.
4.8
Prév.
23.2
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
4.6
Projeç.
8.3
Prév.
5.6
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Discurso de Waller, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Estoques das Empresas
Atu.
Projeç.
0.1%
Prév.
0.2%
14:00
USD
Estoques no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.0%
Prév.
0.0%
14:00
USD
Estoques no Varejo, excl. Automóveis
Atu.
Projeç.
Prév.
0.3%
14:00
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
16:00
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
3.524 milh
Projeç.
-2.689 milh
Prév.
3.715 milh
16:00
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
-0.703 milh
Projeç.
-0.276 milh
Prév.
-0.763 milh