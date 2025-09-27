- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MDYV: SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I
A taxa do MDYV para hoje mudou para -0.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 82.56 e o mais alto foi 83.22.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDYV Notícias
- Should SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) Be on Your Investing Radar?
- IJJ: Diversified Mid-Cap Exposure With A Tilt To Financials (NYSEARCA:IJJ)
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
- S&P 500 Snapshot: 6-Day Win Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- CDT Insider Sentiment September 2025: All In
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MDYV hoje?
Hoje SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I (MDYV) está avaliado em 82.57. O instrumento é negociado dentro de 82.56 - 83.22, o fechamento de ontem foi 83.23, e o volume de negociação atingiu 51. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MDYV em tempo real.
As ações de SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I pagam dividendos?
Atualmente SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I está avaliado em 82.57. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.37% e USD. Monitore os movimentos de MDYV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MDYV?
Você pode comprar ações de SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I (MDYV) pelo preço atual 82.57. Ordens geralmente são executadas perto de 82.57 ou 82.87, enquanto 51 e -0.76% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MDYV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MDYV?
Investir em SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I envolve considerar a faixa anual 65.88 - 87.80 e o preço atual 82.57. Muitos comparam -1.08% e 11.69% antes de enviar ordens em 82.57 ou 82.87. Estude as mudanças diárias de preço de MDYV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF?
O maior preço de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) no último ano foi 87.80. As ações oscilaram bastante dentro de 65.88 - 87.80, e a comparação com 83.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF?
O menor preço de SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) no ano foi 65.88. A comparação com o preço atual 82.57 e 65.88 - 87.80 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MDYV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MDYV?
No passado SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 83.23 e 3.37% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 83.23
- Open
- 83.20
- Bid
- 82.57
- Ask
- 82.87
- Low
- 82.56
- High
- 83.22
- Volume
- 51
- Mudança diária
- -0.79%
- Mudança mensal
- -1.08%
- Mudança de 6 meses
- 11.69%
- Mudança anual
- 3.37%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- 0.6%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.3%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- -12.8
- Projeç.
- 4.8
- Prév.
- 23.2
- Atu.
- 4.6
- Projeç.
- 8.3
- Prév.
- 5.6
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.0%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.524 milh
- Projeç.
- -2.689 milh
- Prév.
- 3.715 milh
- Atu.
- -0.703 milh
- Projeç.
- -0.276 milh
- Prév.
- -0.763 milh