MDYV: SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I

82.57 USD 0.66 (0.79%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MDYV ha avuto una variazione del -0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 82.56 e ad un massimo di 83.22.

Segui le dinamiche di SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MDYV oggi?

Oggi le azioni SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I sono prezzate a 82.57. Viene scambiato all'interno di 82.56 - 83.22, la chiusura di ieri è stata 83.23 e il volume degli scambi ha raggiunto 51. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MDYV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I pagano dividendi?

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I è attualmente valutato a 82.57. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.37% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MDYV.

Come acquistare azioni MDYV?

Puoi acquistare azioni SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I al prezzo attuale di 82.57. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 82.57 o 82.87, mentre 51 e -0.76% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MDYV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MDYV?

Investire in SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I implica considerare l'intervallo annuale 65.88 - 87.80 e il prezzo attuale 82.57. Molti confrontano -1.08% e 11.69% prima di effettuare ordini su 82.57 o 82.87. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MDYV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF?

Il prezzo massimo di SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF nell'ultimo anno è stato 87.80. All'interno di 65.88 - 87.80, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 83.23 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF?

Il prezzo più basso di SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) nel corso dell'anno è stato 65.88. Confrontandolo con gli attuali 82.57 e 65.88 - 87.80 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MDYV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MDYV?

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 83.23 e 3.37%.

Intervallo Giornaliero
82.56 83.22
Intervallo Annuale
65.88 87.80
Chiusura Precedente
83.23
Apertura
83.20
Bid
82.57
Ask
82.87
Minimo
82.56
Massimo
83.22
Volume
51
Variazione giornaliera
-0.79%
Variazione Mensile
-1.08%
Variazione Semestrale
11.69%
Variazione Annuale
3.37%
