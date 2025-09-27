- Panoramica
MDYV: SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I
Il tasso di cambio MDYV ha avuto una variazione del -0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 82.56 e ad un massimo di 83.22.
Segui le dinamiche di SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDYV News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MDYV oggi?
Oggi le azioni SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I sono prezzate a 82.57. Viene scambiato all'interno di 82.56 - 83.22, la chiusura di ieri è stata 83.23 e il volume degli scambi ha raggiunto 51. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MDYV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I pagano dividendi?
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I è attualmente valutato a 82.57. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.37% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MDYV.
Come acquistare azioni MDYV?
Puoi acquistare azioni SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I al prezzo attuale di 82.57. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 82.57 o 82.87, mentre 51 e -0.76% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MDYV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MDYV?
Investire in SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I implica considerare l'intervallo annuale 65.88 - 87.80 e il prezzo attuale 82.57. Molti confrontano -1.08% e 11.69% prima di effettuare ordini su 82.57 o 82.87. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MDYV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF?
Il prezzo massimo di SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF nell'ultimo anno è stato 87.80. All'interno di 65.88 - 87.80, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 83.23 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF?
Il prezzo più basso di SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) nel corso dell'anno è stato 65.88. Confrontandolo con gli attuali 82.57 e 65.88 - 87.80 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MDYV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MDYV?
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 83.23 e 3.37%.
- Chiusura Precedente
- 83.23
- Apertura
- 83.20
- Bid
- 82.57
- Ask
- 82.87
- Minimo
- 82.56
- Massimo
- 83.22
- Volume
- 51
- Variazione giornaliera
- -0.79%
- Variazione Mensile
- -1.08%
- Variazione Semestrale
- 11.69%
- Variazione Annuale
- 3.37%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.6%
- Agire
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.7%
- Agire
-
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.7%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- -12.8
- Fcst
- 4.8
- Prev
- 23.2
- Agire
- 4.6
- Fcst
- 8.3
- Prev
- 5.6
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
- Agire
-
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 3.524 M
- Fcst
- -2.689 M
- Prev
- 3.715 M
- Agire
- -0.703 M
- Fcst
- -0.276 M
- Prev
- -0.763 M