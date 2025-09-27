报价部分
货币 / MDYV
MDYV: SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I

82.81 USD 0.42 (0.50%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MDYV汇率已更改-0.50%。当日，交易品种以低点82.73和高点83.22进行交易。

关注SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

MDYV股票今天的价格是多少？

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I股票今天的定价为82.81。它在82.73 - 83.22范围内交易，昨天的收盘价为83.23，交易量达到47。MDYV的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I股票是否支付股息？

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I目前的价值为82.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.67%和USD。实时查看图表以跟踪MDYV走势。

如何购买MDYV股票？

您可以以82.81的当前价格购买SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I股票。订单通常设置在82.81或83.11附近，而47和-0.47%显示市场活动。立即关注MDYV的实时图表更新。

如何投资MDYV股票？

投资SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I需要考虑年度范围65.88 - 87.80和当前价格82.81。许多人在以82.81或83.11下订单之前，会比较-0.79%和。实时查看MDYV价格图表，了解每日变化。

SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF的最高价格是87.80。在65.88 - 87.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I的绩效。

SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF股票的最低价格是多少？

SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF（MDYV）的最低价格为65.88。将其与当前的82.81和65.88 - 87.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MDYV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MDYV股票是什么时候拆分的？

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、83.23和3.67%中可见。

日范围
82.73 83.22
年范围
65.88 87.80
前一天收盘价
83.23
开盘价
83.20
卖价
82.81
买价
83.11
最低价
82.73
最高价
83.22
交易量
47
日变化
-0.50%
月变化
-0.79%
6个月变化
12.01%
年变化
3.67%
16 十月, 星期四
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
0.6%
12:30
USD
核心零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.7%
12:30
USD
零售管理月率m/m
实际值
预测值
-0.3%
前值
0.7%
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
费城联储制造业指数
实际值
-12.8
预测值
4.8
前值
23.2
12:30
USD
费城联储就业指数
实际值
4.6
预测值
8.3
前值
5.6
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
商业库存指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.2%
14:00
USD
零售库存月率m/m
实际值
预测值
0.0%
前值
0.0%
14:00
USD
零售库存（不包括汽车）月率m/m
实际值
预测值
前值
0.3%
14:00
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA 原油库存变化
实际值
3.524 M
预测值
-2.689 M
前值
3.715 M
16:00
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.703 M
预测值
-0.276 M
前值
-0.763 M