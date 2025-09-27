MDYV: SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I
今日MDYV汇率已更改-0.50%。当日，交易品种以低点82.73和高点83.22进行交易。
关注SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MDYV新闻
常见问题解答
MDYV股票今天的价格是多少？
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I股票今天的定价为82.81。它在82.73 - 83.22范围内交易，昨天的收盘价为83.23，交易量达到47。MDYV的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I股票是否支付股息？
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I目前的价值为82.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.67%和USD。实时查看图表以跟踪MDYV走势。
如何购买MDYV股票？
您可以以82.81的当前价格购买SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I股票。订单通常设置在82.81或83.11附近，而47和-0.47%显示市场活动。立即关注MDYV的实时图表更新。
如何投资MDYV股票？
投资SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I需要考虑年度范围65.88 - 87.80和当前价格82.81。许多人在以82.81或83.11下订单之前，会比较-0.79%和。实时查看MDYV价格图表，了解每日变化。
SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF的最高价格是87.80。在65.88 - 87.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I的绩效。
SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF股票的最低价格是多少？
SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF（MDYV）的最低价格为65.88。将其与当前的82.81和65.88 - 87.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MDYV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MDYV股票是什么时候拆分的？
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCap 400 Value I历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、83.23和3.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 83.23
- 开盘价
- 83.20
- 卖价
- 82.81
- 买价
- 83.11
- 最低价
- 82.73
- 最高价
- 83.22
- 交易量
- 47
- 日变化
- -0.50%
- 月变化
- -0.79%
- 6个月变化
- 12.01%
- 年变化
- 3.67%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.3%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- -12.8
- 预测值
- 4.8
- 前值
- 23.2
- 实际值
- 4.6
- 预测值
- 8.3
- 前值
- 5.6
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.0%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.524 M
- 预测值
- -2.689 M
- 前值
- 3.715 M
- 实际值
- -0.703 M
- 预测值
- -0.276 M
- 前值
- -0.763 M