通貨 / MANU
MANU: Manchester United Ltd Class A Ordinary Shares
15.31 USD 0.07 (0.46%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MANUの今日の為替レートは、-0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり15.25の安値と15.86の高値で取引されました。
Manchester United Ltd Class A Ordinary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- Manchester United: Buy The Team Disappointment (NYSE:MANU)
- Manchester United (MANU) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- マンチェスター・ユナイテッド株、年次純損失と弱気な見通しで急落
- 【決算速報】マンチェスター・ユナイテッド、売上高は予想を下回り、利益は予想を下回る結果に
- Manchester United earnings missed by £3.09, revenue fell short of estimates
- Manchester United shares tumble on another annual net loss, weak guidance
- Manchester United posts sixth straight annual loss, forecasts revenue dip
- Manchester United: Strong Brand, Weak Pitch (NYSE:MANU)
- Coca-Cola becomes Manchester United’s official soft drinks partner
- Hong Kong retailers under strain as changing trends drive store closures
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q1 2025 Update
- Cristiano Ronaldo’s new $700 million contract reportedly includes private jets and 16 personal staff. Here’s how that compares with perks for other top athletes and CEOs.
- Kroger Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Couchbase, CarMax And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Explainer-NBA-Breaking down the Buss family’s sale of LA Lakers at $10-billion valuation
- Tesla, Palantir Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Tesla, Lululemon lead Friday’s market cap stock movers
- Quanex Building Products, Manchester United, Byrna Technologies And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Manchester United Stock Jumps After Q3 Profit Turnaround, Matchday Growth, And Stadium Plans - Manchester United (NYSE:MANU)
- Manchester United expects annual core profit to return to pre-COVID levels
- Manchester United Plc Reports Third Quarter Fiscal 2025 Results
- Manchester United earnings beat by £0.05, revenue fell short of estimates
- Manchester United: Likely A Falling Knife (NYSE:MANU)
- Google, Palantir Lead Mega-Cap Movers on Thursday’s Market Cap Stocks
1日のレンジ
15.25 15.86
1年のレンジ
12.05 19.64
- 以前の終値
- 15.38
- 始値
- 15.44
- 買値
- 15.31
- 買値
- 15.61
- 安値
- 15.25
- 高値
- 15.86
- 出来高
- 1.138 K
- 1日の変化
- -0.46%
- 1ヶ月の変化
- -13.99%
- 6ヶ月の変化
- 17.68%
- 1年の変化
- -5.44%
