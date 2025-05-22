Währungen / MANU
MANU: Manchester United Ltd Class A Ordinary Shares
15.21 USD 0.10 (0.65%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MANU hat sich für heute um -0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.14 bis zu einem Hoch von 15.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Manchester United Ltd Class A Ordinary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MANU News
- Manchester United: Buy The Team Disappointment (NYSE:MANU)
- Manchester United (MANU) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Manchester United: EPS verfehlt Schätzungen um 3,09 £ - Umsatz schlechter als erwartet
- Manchester United earnings missed by £3.09, revenue fell short of estimates
- Manchester United shares tumble on another annual net loss, weak guidance
- Manchester United posts sixth straight annual loss, forecasts revenue dip
- Manchester United: Strong Brand, Weak Pitch (NYSE:MANU)
- Coca-Cola becomes Manchester United’s official soft drinks partner
- Hong Kong retailers under strain as changing trends drive store closures
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q1 2025 Update
- Cristiano Ronaldo’s new $700 million contract reportedly includes private jets and 16 personal staff. Here’s how that compares with perks for other top athletes and CEOs.
- Kroger Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Couchbase, CarMax And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Explainer-NBA-Breaking down the Buss family’s sale of LA Lakers at $10-billion valuation
- Tesla, Palantir Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Tesla, Lululemon lead Friday’s market cap stock movers
- Quanex Building Products, Manchester United, Byrna Technologies And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Manchester United Stock Jumps After Q3 Profit Turnaround, Matchday Growth, And Stadium Plans - Manchester United (NYSE:MANU)
- Manchester United expects annual core profit to return to pre-COVID levels
- Manchester United Plc Reports Third Quarter Fiscal 2025 Results
- Manchester United earnings beat by £0.05, revenue fell short of estimates
- Manchester United: Likely A Falling Knife (NYSE:MANU)
- Google, Palantir Lead Mega-Cap Movers on Thursday’s Market Cap Stocks
- UnitedHealth, CVS Health And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - CVS Health (NYSE:CVS), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
Tagesspanne
15.14 15.38
Jahresspanne
12.05 19.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.31
- Eröffnung
- 15.32
- Bid
- 15.21
- Ask
- 15.51
- Tief
- 15.14
- Hoch
- 15.38
- Volumen
- 619
- Tagesänderung
- -0.65%
- Monatsänderung
- -14.55%
- 6-Monatsänderung
- 16.91%
- Jahresänderung
- -6.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K