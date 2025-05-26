Dövizler / MANU
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MANU: Manchester United Ltd Class A Ordinary Shares
15.22 USD 0.09 (0.59%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MANU fiyatı bugün -0.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.05 ve Yüksek fiyatı olarak 15.38 aralığında işlem gördü.
Manchester United Ltd Class A Ordinary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MANU haberleri
- Manchester United: Buy The Team Disappointment (NYSE:MANU)
- Manchester united mali tablolarında zorlanıyor
- Manchester United (MANU) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Manchester United hisse senetleri bir yıllık net zarar ve zayıf öngörülerle düşüşte
- Manchester United kazancı £3,09 ile beklentilere göre daha kötü, kâr ise beklentilere göre düşük
- Manchester United earnings missed by £3.09, revenue fell short of estimates
- Manchester United shares tumble on another annual net loss, weak guidance
- Manchester United posts sixth straight annual loss, forecasts revenue dip
- Manchester United: Strong Brand, Weak Pitch (NYSE:MANU)
- Coca-Cola becomes Manchester United’s official soft drinks partner
- Hong Kong retailers under strain as changing trends drive store closures
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q1 2025 Update
- Cristiano Ronaldo’s new $700 million contract reportedly includes private jets and 16 personal staff. Here’s how that compares with perks for other top athletes and CEOs.
- Kroger Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Couchbase, CarMax And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Explainer-NBA-Breaking down the Buss family’s sale of LA Lakers at $10-billion valuation
- Tesla, Palantir Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Tesla, Lululemon lead Friday’s market cap stock movers
- Quanex Building Products, Manchester United, Byrna Technologies And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Manchester United Stock Jumps After Q3 Profit Turnaround, Matchday Growth, And Stadium Plans - Manchester United (NYSE:MANU)
- Manchester United expects annual core profit to return to pre-COVID levels
- Manchester United Plc Reports Third Quarter Fiscal 2025 Results
- Manchester United earnings beat by £0.05, revenue fell short of estimates
- Manchester United: Likely A Falling Knife (NYSE:MANU)
Günlük aralık
15.05 15.38
Yıllık aralık
12.05 19.64
- Önceki kapanış
- 15.31
- Açılış
- 15.32
- Satış
- 15.22
- Alış
- 15.52
- Düşük
- 15.05
- Yüksek
- 15.38
- Hacim
- 922
- Günlük değişim
- -0.59%
- Aylık değişim
- -14.49%
- 6 aylık değişim
- 16.99%
- Yıllık değişim
- -5.99%
21 Eylül, Pazar