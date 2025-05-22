Валюты / MANU
MANU: Manchester United Ltd Class A Ordinary Shares
15.22 USD 0.09 (0.59%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MANU за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.05, а максимальная — 15.38.
Следите за динамикой Manchester United Ltd Class A Ordinary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
15.05 15.38
Годовой диапазон
12.05 19.64
- Предыдущее закрытие
- 15.31
- Open
- 15.32
- Bid
- 15.22
- Ask
- 15.52
- Low
- 15.05
- High
- 15.38
- Объем
- 922
- Дневное изменение
- -0.59%
- Месячное изменение
- -14.49%
- 6-месячное изменение
- 16.99%
- Годовое изменение
- -5.99%
21 сентября, воскресенье