MANU: Manchester United Ltd Class A Ordinary Shares

15.22 USD 0.09 (0.59%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MANU за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.05, а максимальная — 15.38.

Следите за динамикой Manchester United Ltd Class A Ordinary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
15.05 15.38
Годовой диапазон
12.05 19.64
Предыдущее закрытие
15.31
Open
15.32
Bid
15.22
Ask
15.52
Low
15.05
High
15.38
Объем
922
Дневное изменение
-0.59%
Месячное изменение
-14.49%
6-месячное изменение
16.99%
Годовое изменение
-5.99%
21 сентября, воскресенье