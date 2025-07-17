通貨 / MAN
MAN: ManpowerGroup
38.06 USD 0.22 (0.58%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MANの今日の為替レートは、0.58%変化しました。日中、通貨は1あたり37.65の安値と38.30の高値で取引されました。
ManpowerGroupダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MAN News
- This Fed move can help job seekers even more than the latest interest-rate cut
- マンパワーグループの株価、37.52ドルで52週安値を記録
- ManpowerGroup stock hits 52-week low at 37.52 USD
- French staffing data shows improvement, UBS maintains Manpower stock rating
- ManpowerGroup stock hits 52-week low at 37.71 USD
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Capex Nation: Investment Themes For A Decade (SP500)
- ManpowerGroup stock hits 52-week low at 37.99 USD
- ManpowerGroup names Valerie Beaulieu-James as chief growth officer
- ManpowerGroup Stock Improves 5% Since Q2 Earnings Beat
- Manpower stock price target raised to $51 from $48 at BMO Capital
- ManpowerGroup: Upgrade To Hold But Weakness In Northern Europe Remains A Headwind
- ManpowerGroup Stock: Stabilizing, But Not Yet A Buy (NYSE:MAN)
- ManpowerGroup Inc. (MAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ManpowerGroup Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MAN)
- Earnings call transcript: ManpowerGroup Q2 2025 sees unexpected earnings drop
- Goldman Sachs reiterates Sell rating on Manpower stock despite Q2 beat
- Manpower (MAN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- ManpowerGroup (MAN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- ManpowerGroup Q2 2025 slides: Adjusted earnings beat guidance despite impairment charges
- ManpowerGroup posts Q2 loss on goodwill impairment charges
1日のレンジ
37.65 38.30
1年のレンジ
37.52 75.17
- 以前の終値
- 37.84
- 始値
- 38.17
- 買値
- 38.06
- 買値
- 38.36
- 安値
- 37.65
- 高値
- 38.30
- 出来高
- 1.341 K
- 1日の変化
- 0.58%
- 1ヶ月の変化
- -9.19%
- 6ヶ月の変化
- -34.18%
- 1年の変化
- -47.77%
