Devises / MAN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MAN: ManpowerGroup
37.34 USD 0.72 (1.89%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MAN a changé de -1.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.96 et à un maximum de 38.10.
Suivez la dynamique ManpowerGroup. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MAN Nouvelles
- This Fed move can help job seekers even more than the latest interest-rate cut
- L’action de ManpowerGroup atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 37,52 USD
- ManpowerGroup stock hits 52-week low at 37.52 USD
- Les données de recrutement françaises montrent une amélioration, UBS maintient sa notation pour l’action Manpower
- French staffing data shows improvement, UBS maintains Manpower stock rating
- L’action de ManpowerGroup atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 37,71 USD
- ManpowerGroup stock hits 52-week low at 37.71 USD
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Capex Nation: Investment Themes For A Decade (SP500)
- ManpowerGroup stock hits 52-week low at 37.99 USD
- ManpowerGroup names Valerie Beaulieu-James as chief growth officer
- ManpowerGroup Stock Improves 5% Since Q2 Earnings Beat
- Manpower stock price target raised to $51 from $48 at BMO Capital
- ManpowerGroup: Upgrade To Hold But Weakness In Northern Europe Remains A Headwind
- ManpowerGroup Stock: Stabilizing, But Not Yet A Buy (NYSE:MAN)
- ManpowerGroup Inc. (MAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ManpowerGroup Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MAN)
- Earnings call transcript: ManpowerGroup Q2 2025 sees unexpected earnings drop
- Goldman Sachs reiterates Sell rating on Manpower stock despite Q2 beat
- Manpower (MAN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- ManpowerGroup (MAN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
Range quotidien
36.96 38.10
Range Annuel
36.96 75.17
- Clôture Précédente
- 38.06
- Ouverture
- 38.07
- Bid
- 37.34
- Ask
- 37.64
- Plus Bas
- 36.96
- Plus Haut
- 38.10
- Volume
- 1.624 K
- Changement quotidien
- -1.89%
- Changement Mensuel
- -10.90%
- Changement à 6 Mois
- -35.42%
- Changement Annuel
- -48.76%
20 septembre, samedi