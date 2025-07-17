Währungen / MAN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MAN: ManpowerGroup
38.06 USD 0.22 (0.58%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MAN hat sich für heute um 0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.65 bis zu einem Hoch von 38.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die ManpowerGroup-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MAN News
- This Fed move can help job seekers even more than the latest interest-rate cut
- ManpowerGroup-Aktie erreicht 52-Wochen-Tief – Analysten sehen dennoch Potenzial
- ManpowerGroup stock hits 52-week low at 37.52 USD
- Leichte Erholung am französischen Zeitarbeitsmarkt: UBS bestätigt Manpower-Rating
- French staffing data shows improvement, UBS maintains Manpower stock rating
- ManpowerGroup-Aktie fällt auf 52-Wochen-Tief bei 37,71 USD
- ManpowerGroup stock hits 52-week low at 37.71 USD
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Capex Nation: Investment Themes For A Decade (SP500)
- ManpowerGroup stock hits 52-week low at 37.99 USD
- ManpowerGroup names Valerie Beaulieu-James as chief growth officer
- ManpowerGroup Stock Improves 5% Since Q2 Earnings Beat
- Manpower stock price target raised to $51 from $48 at BMO Capital
- ManpowerGroup: Upgrade To Hold But Weakness In Northern Europe Remains A Headwind
- ManpowerGroup Stock: Stabilizing, But Not Yet A Buy (NYSE:MAN)
- ManpowerGroup Inc. (MAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ManpowerGroup Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MAN)
- Earnings call transcript: ManpowerGroup Q2 2025 sees unexpected earnings drop
- Goldman Sachs reiterates Sell rating on Manpower stock despite Q2 beat
- Manpower (MAN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- ManpowerGroup (MAN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
Tagesspanne
37.65 38.30
Jahresspanne
37.52 75.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.84
- Eröffnung
- 38.17
- Bid
- 38.06
- Ask
- 38.36
- Tief
- 37.65
- Hoch
- 38.30
- Volumen
- 1.341 K
- Tagesänderung
- 0.58%
- Monatsänderung
- -9.19%
- 6-Monatsänderung
- -34.18%
- Jahresänderung
- -47.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K