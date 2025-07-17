KurseKategorien
Währungen / MAN
Zurück zum Aktien

MAN: ManpowerGroup

38.06 USD 0.22 (0.58%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MAN hat sich für heute um 0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.65 bis zu einem Hoch von 38.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die ManpowerGroup-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MAN News

Tagesspanne
37.65 38.30
Jahresspanne
37.52 75.17
Vorheriger Schlusskurs
37.84
Eröffnung
38.17
Bid
38.06
Ask
38.36
Tief
37.65
Hoch
38.30
Volumen
1.341 K
Tagesänderung
0.58%
Monatsänderung
-9.19%
6-Monatsänderung
-34.18%
Jahresänderung
-47.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K