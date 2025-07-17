통화 / MAN
MAN: ManpowerGroup
37.34 USD 0.72 (1.89%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MAN 환율이 오늘 -1.89%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 36.96이고 고가는 38.10이었습니다.
ManpowerGroup 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MAN News
- This Fed move can help job seekers even more than the latest interest-rate cut
- ManpowerGroup, 52주 신저가 기록, 37.52 USD/주
- ManpowerGroup stock hits 52-week low at 37.52 USD
- French staffing data shows improvement, UBS maintains Manpower stock rating
- ManpowerGroup stock hits 52-week low at 37.71 USD
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Capex Nation: Investment Themes For A Decade (SP500)
- ManpowerGroup stock hits 52-week low at 37.99 USD
- ManpowerGroup names Valerie Beaulieu-James as chief growth officer
- ManpowerGroup Stock Improves 5% Since Q2 Earnings Beat
- Manpower stock price target raised to $51 from $48 at BMO Capital
- ManpowerGroup: Upgrade To Hold But Weakness In Northern Europe Remains A Headwind
- ManpowerGroup Stock: Stabilizing, But Not Yet A Buy (NYSE:MAN)
- ManpowerGroup Inc. (MAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ManpowerGroup Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MAN)
- Earnings call transcript: ManpowerGroup Q2 2025 sees unexpected earnings drop
- Goldman Sachs reiterates Sell rating on Manpower stock despite Q2 beat
- Manpower (MAN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- ManpowerGroup (MAN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- ManpowerGroup Q2 2025 slides: Adjusted earnings beat guidance despite impairment charges
- ManpowerGroup posts Q2 loss on goodwill impairment charges
일일 변동 비율
36.96 38.10
년간 변동
36.96 75.17
- 이전 종가
- 38.06
- 시가
- 38.07
- Bid
- 37.34
- Ask
- 37.64
- 저가
- 36.96
- 고가
- 38.10
- 볼륨
- 1.624 K
- 일일 변동
- -1.89%
- 월 변동
- -10.90%
- 6개월 변동
- -35.42%
- 년간 변동율
- -48.76%
20 9월, 토요일