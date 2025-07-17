Dövizler / MAN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MAN: ManpowerGroup
37.34 USD 0.72 (1.89%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MAN fiyatı bugün -1.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.96 ve Yüksek fiyatı olarak 38.10 aralığında işlem gördü.
ManpowerGroup hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MAN haberleri
- This Fed move can help job seekers even more than the latest interest-rate cut
- ManpowerGroup hisseleri 37,52 dolar ile 52 haftalık dip seviyeye geriledi
- ManpowerGroup stock hits 52-week low at 37.52 USD
- French staffing data shows improvement, UBS maintains Manpower stock rating
- ManpowerGroup stock hits 52-week low at 37.71 USD
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Capex Nation: Investment Themes For A Decade (SP500)
- ManpowerGroup stock hits 52-week low at 37.99 USD
- ManpowerGroup names Valerie Beaulieu-James as chief growth officer
- ManpowerGroup Stock Improves 5% Since Q2 Earnings Beat
- Manpower stock price target raised to $51 from $48 at BMO Capital
- ManpowerGroup: Upgrade To Hold But Weakness In Northern Europe Remains A Headwind
- ManpowerGroup Stock: Stabilizing, But Not Yet A Buy (NYSE:MAN)
- ManpowerGroup Inc. (MAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ManpowerGroup Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MAN)
- Earnings call transcript: ManpowerGroup Q2 2025 sees unexpected earnings drop
- Goldman Sachs reiterates Sell rating on Manpower stock despite Q2 beat
- Manpower (MAN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- ManpowerGroup (MAN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- ManpowerGroup Q2 2025 slides: Adjusted earnings beat guidance despite impairment charges
- ManpowerGroup posts Q2 loss on goodwill impairment charges
Günlük aralık
36.96 38.10
Yıllık aralık
36.96 75.17
- Önceki kapanış
- 38.06
- Açılış
- 38.07
- Satış
- 37.34
- Alış
- 37.64
- Düşük
- 36.96
- Yüksek
- 38.10
- Hacim
- 1.624 K
- Günlük değişim
- -1.89%
- Aylık değişim
- -10.90%
- 6 aylık değişim
- -35.42%
- Yıllık değişim
- -48.76%
21 Eylül, Pazar