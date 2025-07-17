Valute / MAN
MAN: ManpowerGroup
37.34 USD 0.72 (1.89%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MAN ha avuto una variazione del -1.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.96 e ad un massimo di 38.10.
Segui le dinamiche di ManpowerGroup. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MAN News
Intervallo Giornaliero
36.96 38.10
Intervallo Annuale
36.96 75.17
- Chiusura Precedente
- 38.06
- Apertura
- 38.07
- Bid
- 37.34
- Ask
- 37.64
- Minimo
- 36.96
- Massimo
- 38.10
- Volume
- 1.624 K
- Variazione giornaliera
- -1.89%
- Variazione Mensile
- -10.90%
- Variazione Semestrale
- -35.42%
- Variazione Annuale
- -48.76%
20 settembre, sabato