MAN: ManpowerGroup
37.84 USD 0.42 (1.10%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MAN de hoy ha cambiado un -1.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 37.52, mientras que el máximo ha alcanzado 39.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ManpowerGroup. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MAN News
- This Fed move can help job seekers even more than the latest interest-rate cut
- Acciones de ManpowerGroup tocan mínimos de 52 semanas a 37.52 USD
- Los datos de empleo temporal francés muestran mejora, UBS mantiene calificación de Manpower
- Las acciones de ManpowerGroup tocan mínimos de 52 semanas a 37,71 dólares
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Capex Nation: Investment Themes For A Decade (SP500)
- ManpowerGroup stock hits 52-week low at 37.99 USD
- ManpowerGroup names Valerie Beaulieu-James as chief growth officer
- ManpowerGroup Stock Improves 5% Since Q2 Earnings Beat
- Manpower stock price target raised to $51 from $48 at BMO Capital
- ManpowerGroup: Upgrade To Hold But Weakness In Northern Europe Remains A Headwind
- ManpowerGroup Stock: Stabilizing, But Not Yet A Buy (NYSE:MAN)
- ManpowerGroup Inc. (MAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ManpowerGroup Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:MAN)
- Earnings call transcript: ManpowerGroup Q2 2025 sees unexpected earnings drop
- Goldman Sachs reiterates Sell rating on Manpower stock despite Q2 beat
- Manpower (MAN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Rango diario
37.52 39.44
Rango anual
37.52 75.17
- Cierres anteriores
- 38.26
- Open
- 38.34
- Bid
- 37.84
- Ask
- 38.14
- Low
- 37.52
- High
- 39.44
- Volumen
- 1.553 K
- Cambio diario
- -1.10%
- Cambio mensual
- -9.71%
- Cambio a 6 meses
- -34.56%
- Cambio anual
- -48.07%
